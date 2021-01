Grande Fratello Vip, "sai che mi ha detto la b***a?". Patrizia De Blanck e la puzza, la sconcertante verità sull'"odore di fogna"

12 gennaio 2021 a

Non ci sta, Patrizia De Blanck, a essere etichettata come quella della "puzza" al Grande Fratello Vip. La nobildonna romana, intervistata da Chi diretto da Alfonso Signorini (alla guida anche del reality di Canale 5), replica seccamente alle malelingue messe in giro da qualche ex coinquilino: "Il fatto che hanno parlato della mia igiene? Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni. E dico solo che, appena uscita, ho contattato una di quelle blatte che si è divertita a parlare di me nei talk show. Sa cosa mi ha risposto? ‘Se vuoi ci torno e rettifico’. Che mediocrità. Che colpa ne ho se c’era un odore di fogna che proveniva dal mio bagno? Lì non c’erano finestre né areatori, e a quel punto ho preferito sopportare, anziché farmi richiudere di nuovo nella stanza con i ragazzi. L’ho fatto per privacy".

