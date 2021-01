Grande Fratello Vip, "non mi piace". Dayane Mello, dopo il bacio ad Andrea Zenga l'umiliazione intima

13 gennaio 2021 a

Dopo la "lingua in bocca", l'umiliazione. Dayane Mello pane al pane regala agli altri inquilini del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, il suo giudizio (molto intimo) su Andrea Zenga. Appena entrato, il figlio di Walter Zenga sembrava attirato le fantasie e l'interesse della bella modella brasiliana. Tanto che durante il gioco del bacio sotto il vischio, durante le feste di Natale, Dayane aveva "assaltato" Andrea baciandolo in bocca con passione e trasporto, cogliendolo di sorpresa. Dopo quell'approccio tra il serio e il faceto, Zenga Junior non ha però mai dato prova di particolare attrazione per Dayane.



Quando Cecilia Capriotti ha chiesto alla Mello cosa trovasse in Andrea, ecco la sua glaciale risposta: "Infatti a me non piace...". Le ha fatto eco la stessa Capriotti: "Non mi sta simpatico". Parole a cui Giulia Salemi ha aggiunto una sua riflessione: "Sicuramente anche la sua nomination ha contribuito...". Eggià. "A parte la nomination - ha rincarato Cecilia -, lui in casa non fa nulla...".

