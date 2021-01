Lory Del Santo, ma davvero? Indiscrezione sconvolgente: con il fidanzato di 29 anni...

Francesco Fredella 13 gennaio 2021 a

Sono insieme da tanto tempo. Contro le malelingue, contro i bigotti che pensano alla differenza d’età come un ostacolo: Marco Cuculo, il fidanzato di Lory Del Santo (62 anni), spegne 29 candeline. Marco ha partecipato in passato a Pechino Express, su Rai2 nell’edizione del 2016 con Costantino della Gherardesca. C’è chi sogna la partecipazione in coppia ad un reality, ma c’è dell’altro: Lory e Marco potrebbero convolare a nozze. Chissà. Pare che il feeling tra loro sia fortissimo, alla faccia di chi pensa che la differenza d’età possa essere un ostacolo. La coppia al centro del gossip, da nostre indiscrezioni, ha festeggiato a Milano.

