Alba Parietti commossa per Silvio Berlusconi: "Mi ha richiamato dall'ospedale, gli voglio bene"

Squilla il telefono. Silvio Berlusconi, che era ricoverato a Monaco nel reparto di cardiochirurgia, risponde. Dall’altra parte c’è Alba Parietti. Una chiamata amichevole. La Parietti, una delle donne più amate del cinema e della tv, lo racconta su Instagram. “Voglio dirvi questo perché davvero ne vado felice e orgogliosa. Conosco quest’uomo da circa quarant’anni ho sempre lavorato per lui, non ho mai votato per lui, l’ho sempre detto. Ci siamo sempre rispettati e il rispetto ha portato affetto. Per imparare a voler bene a qualcuno vuol dire imparare a conoscerne le qualità umane”, dice.

Alba racconta tutto con ogni dettaglio. Appena viene a sapere del ricovero del Cavaliere decide di chiamare un suo assistente. Dopo dopo Berlusconi chiama Alba per rassicurarla. “Dieci minuti dopo, come fa spesso quando lo cerchi per cose importanti (cosa che fanno in pochi), mi richiama per rassicurarmi sulle sue condizioni. È stato per tutta la vita il mio datore di lavoro, abbiamo avuto spesso divergenze su questioni politiche e opinioni, mai mi ha fatto pagare il fatto di non parteggiare per lui sul piano politico o di avere opinioni diverse in proposito”, racconta la Parietti. “Anche se abbiamo avuto spesso visioni diverse, il rispetto alla fine è quello che rende due persone amiche. Perché voler bene a qualcuno è soprattutto portargli rispetto. Mi ha commosso. E davvero, io a Silvio voglio bene”.

