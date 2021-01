Oggi è un altro giorno, "ho rosicato". Rosanna Banfi e il tumore annunciato in tv da papà Lino, tutti di sasso in studio

22 gennaio 2021 a

Una sconvolgente Rosanna Banfi a Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone. La figlia di Lino Banfi parla del tumore al seno che l'ha colpita anni fa, nell'ormai lontano 2009. Il fatto venne reso noto dal papà Lino, intervistato da Lamberto Sposini. "Mi fece anche rosicare questa cosa - ammette oggi Rosanna -. Per fare l’attrice si fatica tanto. Ti ammali e arrivano tutti i giornali". Il dolore, dunque, oltre alla malattia, è legato non certo all'annuncio del padre ma all'atteggiamento dei media, che hanno trasformato la figlia di Banfi in oggetto di curiosità morbosa, al di là delle sue vicende professionali. Dalla Bortone però c'è stata occasione anche di sorridere, ricordando la nascita-evento di Rosanna, che da neonata sarebbe pesata addirittura oltre i 5 chili. "Sono nata in casa - ha spiegato la donna, oggi 57enne -. Hanno buttato la placenta nel gabinetto, che ha bloccato lo scarico".

