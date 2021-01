Affari Tuoi, sfregio di Melissa Satta a Boateng? La replica del calciatore, gesto estremo: è finita in disgrazia

25 gennaio 2021 a

Finita male. Anzi, malissimo, tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. A notare quanto accaduto ci pensa Gabriele Parpiglia, che su Giornalettismo svela il gesto "estremo" del calciatore. Procediamo con ordine. Lo scorso 21 dicembre, l'ex velina aveva pubblicato una foto in cui si mostrava con Boateng e il figlio Maddox. A corredo, un lungo post sugli anni trascorsi insieme al calciatore e, infine, l'annuncio della loro definitiva rottura. Per Boateng, la Satta aveva speso belle parole. Il post era stato ricondiviso dal calciatore, ma Parpiglia ora ha notato che quel re-post è sparito dal profilo di Boateng. Insomma, Melissa Satta cancellata: l'ultima foto con la moglie risale alla scorsa estate. Insomma, dallo scorso agosto nessuno scatto insieme alla sua ex. Un gesto duro, un messaggio forte. E ci si chiede cosa sia successo. Un'ipotesi, è che quella di Boateng sia una replica alle frecciate velenose scagliate dalla Satta contro di lui nel corso della sua recente partecipazione ad Affari Tuoi, il programma di Carlo Conti su Rai 1, dove la showgirl aveva fatto ironia sulla fine del suo matrimonio e aveva anche dileggiato Boateng per le sue doti calcistiche.

