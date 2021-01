Diletta Leotta si tradisce da sola: "Stesso albergo, camere separate". Tutte balle: notate nulla di strano nella foto

Francesco Fredella 27 gennaio 2021 a

Beccati insieme. Di nuovo. Ora sembra tutto chiaro: due indizi fanno una prova. E’ la legge del gossip. Can Yaman, attore turco che sta spopolando in tutto il mondo, e Diletta Leotta sembrano fare coppia fissa. L’ennesima bomba la sgancia il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. I due vengono “pizzicati” a Roma dopo essere stati paparazzati, alcune settimane fa, a Napoli. Ora il copione si ripete: stesso albero e camere separata. Ma i conti non tornano.

I diretti interessati scelgono la strada del silenzio. Zero interviste. Per i fan di Can Yaman, che ha annunciato ad RTL102.5 di interpretare Sandokan in un nuovo lavoro firmato Lux vide, il feeling con la Leotta è troppo sospetto. Rewind. A Napoli, durante una trasferta di calcio, la Leotta sembra che abbia soggiornato nello stesso hotel dell’attore turco. Si dice che abbiano scelto stanze separata. Ma poi cosa è accaduto? Mistero. Se non fosse che la Leotta è stata “pizzicata” con il giubbotto di Can in mano sul balcone. Ed allora i conti tornano. Potrebbero aver passato la notte insieme. Supposizioni, condizionale d’obbligo in questo caso. Nulla di più.

Poi il nuovo incontro a Roma, dove entrambi sono giunti per impegni di lavoro. Ci sarebbe stato un incontro veloce, fugace. Che, però, non è sfuggito ai paparazzi. Secondo il settimanale Chi, Can ha aspettato Diletta Leotta nel ristorante dell’hotel (sarebbe lo stesso in cui hanno soggiornato l’ultima volta che sono stati avvistati a Roma). Una cena a lume di candela e poi sarebbero scappati in camera. Insieme.

Ma la nuova coppia ha fatto di tutto per depistare i gossippari. Tra loro sembra essere scoppiata la scintilla, ma preferiscono non dire nulla. Soprattutto sui social dove i fan di Can Yaman sono attentissimi ad ogni suo spostamento. I paparazzi sono sulle loro tracce da tempo e le ultime foto di “Chi” non lasciano spazio ad altre interpretazioni.

