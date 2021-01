Diletta Leotta, questa "cosina" per Can Yaman? Foto (e regalo) clamorosi, gossip fuori controllo

19 gennaio 2021 a

Diletta Leotta e Can Yaman stanno infiammando il gossip dopo che sono state pubblicate alcune foto che li ritraggono insieme in un hotel di Roma, dove l’attore turco ha soggiornato la scorsa settimana per girare uno spot televisivo. Proprio il protagonista di DayDreamer, soap in onda su Canale 5, ha alimentato ulteriormente il chiacchiericcio pubblicando sui social la foto di una valigia personalizzata con una frase che sembrerebbe una dedica della Leotta: “Nonostante la pioggia il cielo su Roma profuma di sogni”. Le stesse parole condivise in precedenza proprio dalla giornalista di Dazn. Un altro indizio sulla presunta passione che sarebbe scoppiata all’improvviso?

