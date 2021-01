Diletta Leotta, "stesso copione": spuntano altre foto compromettenti, dopo la mezzanotte beccata così

26 gennaio 2021 a

“Chi si ama… si rivede”. Il settimanale Chi ha pubblicato altre foto esclusive dopo aver pizzicato Diletta Leotta e Can Yaman nuovamente insieme. “Tre settimane dopo il nostro clamoroso scoop - ha fatto sapere la rivista diretta da Alfonso Signorini nelle anticipazioni pubblicate sui social - ecco in esclusiva le immagini del nuovo incontro segreto tra l’attore e la conduttrice. Sono a Roma, stesso hotel della scorsa volta, stesso copione: cena a mezzanotte e fuga romantica in camera”.

Il gossip è ormai scatenato su Yaman e la Leotta, addirittura c’è chi assicura che i due starebbero pensando alla convivenza: altro che flirt, persone vicine alla coppia parlano di un amore scoppiato all’improvviso. L’indiscrezione è stata rilanciata sempre da Chi, ultimamente molto “attento” alla Leotta. La quale recentemente è sparita dai social: il motivo? Molto probabilmente la sua partecipazione a un nuovo reality televisivo. Ne è sicuro TvBlog, secondo cui la conduttrice di Dazn farà parte della seconda edizione di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, il programma di Amazon Prime Video prodotto da Endemol Shine Italy.

La prima edizione non aveva impressionato rispetto al budget a disposizione, ma Amazon ha messo in piedi un altro cast con nomi importanti per cercare riscatto con la seconda edizione: oltre alla Leotta dovrebbero partecipare Stefano Accorsi, Vanessa Incontrada, Elodie, Achille Lauro, Boss Doms e Myss Keta. Per la conduttrice catanese si tratterà della seconda esperienza in un reality, ma della prima in qualità di concorrente: in passato aveva condotto la quarta edizione de Il contadino cerca moglie, andato in onda su Fox e FoxLife.

