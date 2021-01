Uomini e donne, la nuova vita di Giovanni Conversano: secondo figlio con Giada Pezzaioli

Francesco Fredella 28 gennaio 2021 a

Giovanni Corversano e Giada Pezzaioli sono al settimo cielo. Per la seconda volta sono diventati genitori. Ieri notte è nata la loro figlia e Giovanni, ex volto di Uomini e donne, ha assistito al parto. Lo stesso Giovanni ha comunicato ai follower la nascita della piccola con uno scatto dolcissimo insieme a mamma Giada, che abbraccia la piccola. Nel commento alla foto, Conversano ha raccontato di essere entrato in sala operatoria per assistere al parto. Ed un pensiero l'ha rivolto a tutti i papà del Mondo. Un gesto dolcissimo.

Giada, modella di professione, ha partorito all’Ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano, in provincia di Lecce. La coppia, infatti, vive da tempo nel Salento nonostante gli impegni di lavoro in giro per l'Italia. Adesso i fan i Giada e Giovanna sperano di poter vedere in tv i neogenitori, magari ospiti della d'Urso. Ma in tv, intanto, si vocifera anche l'arrivo di Giovanni in un reality. Non si tratta di Isola dei famosi per adesso, magari nella prossima stagione televisiva il pubblico potrebbe ammirarlo di nuovo in tv. Chissà.

Conversano ha partecipato a Uomini e donne diversi anni fa poi si è dedicato al mondo dell'imprenditoria con un'agenzia di eventi. E ci dicono che in Salento sia uno dei più quotati. Infatti, fino a prima della pandemia molti appuntamenti storici per il mondo del wedding lo vedevano tra i protagonisti con un successo strepitoso. Ora Giovanni e Giada lontano dalle telecamere si godono un po' la vita da genitori. Ovviamente per la seconda volta,

