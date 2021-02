Grande Fratello Vip, "brucio la casa". Maria Teresa Ruta, raptus in giardino: regia e autori nel panico

01 febbraio 2021 a

Raptus di Maria Teresa Ruta, che minaccia di bruciare la casa del Grande Fratello Vip, reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Solo l'intervento della regia e degli autori, nel panico, sembrano riportarsela a più miti consigli. La conduttrice, un po' "la mamma" dei concorrenti, tutti più giovani di lei, ha tentato di accendere un falò nel giardino della casa di Cinecittà.

A quel punto, gli inquilini attoniti cercano di bloccarla, chiedendola cosa abbia intenzione di fare e consapevoli del rischio che corrono. Come minimo, una bella doccia degli impianti anti-incendio che partirebbero in automatico. "Niente, non vi preoccupate… Fate finta di non vedere: brucio la casa, è una cosa mia". Risponde enigmatica la Ruta.



D'obbligo l'intervento della regia, che blocca la conduttrice 60enne e la chiama a tempo di record a rapporto per farle una bella ramanzina. "Maria Teresa vieni subito in confessionale", intimano gli altoparlanti. Alla Ruta non resta che acconsentire: "Ok, va bene... Aspettate che mi stanno cadendo le calze". Lo sconcerto degli altri concorrenti è evidente, ed emerge dal confronto tra Andrea Zelletta e Stefania Orlando. Mentre la Ruta è a colloquio con gli autori i di Signorini, i due si sfogano: "A rischio di mandare a fuoco la casa…", si lamenta il modello. E la Orlando allarga le braccia, mesta: "Quando lei si mette certe cose in testa...".

