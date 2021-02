Wanda Nara e Mauro Icardi, raid dei banditi nella loro villa: finisce in disgrazia, ecco il conto

01 febbraio 2021 a

Un bottino di oltre 400 mila euro: questo è quanto i ladri sono riusciti a portar via dalla casa di Wanda Nara e Mauro Icardi. L'attaccante del Psg e sua moglie, infatti, sono stati vittime di un furto nella loro villa a Parigi. I malviventi sono riusciti a scappare con una cifra non da poco, puntando anche al prezioso guardaroba della conduttrice televisiva. Mentre l'ex dell'Inter era in trasferta con la sua attuale squadra, il Psg, e la Nara era invece impegnata con i suoi figli, i ladri hanno fatto irruzione nella loro casa di lusso francese.

Nell'abitazione della coppia a Parigi ci sono anche piscina e palestra, come spesso mostrato dalla stessa Nara su Instagram. Tra gli oggetti portati via soprattutto gioielli, orologi, accessori e capi di abbigliamento, per un valore che supera i 400 mila euro. I ladri avrebbero approfittato della casa vuota per agire indisturbati di notte. Stando a quanto scrive il francese L’Equipe, a dare l’allarme dell’avvenuto furto è stato il personale di servizio della villa domenica mattina.

Per il momento sia Wanda Nara che Mauro Icardi hanno scelto di mantenere la faccenda riservata. Dunque hanno deciso di non postare nulla a riguardo sui rispettivi profili social. Intanto le Forze dell’Ordine della Procura di Nanterre, con un sopralluogo, hanno rilevato tracce di Dna e impronte, dando così il via alle indagini.

