Grande Fratello Vip, la bestemmia durante la proposta di nozze. Nello Sorrentino e Carlotta Dell'Isola, gelo in diretta

Proposta di matrimonio con bestemmia al Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha avuto un lunedì decisamente nero: Nello Sorrentino, fidanzato di Carlotta Dell'Isola, ex concorrente di Temptation Island entrata in corsa nella casa di Cinecittà, ha chiesto la mano alla ragazza emozionatissimo e un po' impacciato. E in pochi secondi ha scatenato il delirio: "Lo sai che ti amo tanto, che voglio che sei la donna della mia...". Inceppatosi, Nello alza gli occhi al celo: "Orco d*** me so impicciato". Pochissimi istanti di gelo, coperti per sua fortuna dalle risate a crepapelle di tutto lo studio. "Non ti ho mai visto così", lo rincuora Carlotta, con gli occhi lucidi.



Il momento piuttosto imbarazzante è diventato subito un video-cult sui social. Per una volta, nessuno chiede la squalifica, visto che Nello non è in gara. La sua gaffe è però uno dei momenti topici di una puntata "maledetta". Signorini in particolare ha inanellato uno sfondone dietro l'altro: prima ha maliziosamente stuzzicato Carlotta, "il tuo fidanzato è uguale a Rocco Siffredi, vero?", ricevendo in cambio un sorriso forzatissimo.

Quindi, e qui la faccenda si fa seria, ha provocato Elisabetta Gregoraci. "Quando arrivi a casa picchia la Gregoraci: tu non sai perché, ma lei sì", ironizza il presentatore citando un proverbio cinese, prima di dare letteralmente della "merd***cia" alla ex moglie di Flavio Briatore, chiedendole se non si sia sentita in colpa per come ha trattato Pierpaolo Pretelli. Una frase che ha fatto chiedere a molti telespettatori un provvedimento di Mediaset contro Signorini.

Altro highlight della serata, la fine dell'amicizia (vera o molto social, difficile a dirsi) tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, con l'influencer milanese che ha giurato alla bella italo-persiana che non le parlerà più. Screzio all'acqua di rose, visto quanto è accaduto.

