Grande Fratello Vip, "diffida da Mediaset". Alfonso Signorini querela, si finisce in tribunale

Guerra. Tra Signorini e Bettarini sembra che la miccia sia già esplosa. Nei giorni scorsi, infatti, l’ex calciatore ha usato toni troppo forti nei confronti del conduttore. Bettarini, con una decina di reality alle spalle, è stato squalificato dal Grande Fratello vip per una bestemmia e sui social non ha fatto sconti al conduttore. Senza pensare che il regolamento prevede una squalifica in caso di bestemmia.

Bettarini sostiene di essere stato vittima di una profonda ingiustizia. Adesso spunta un’indiscrezione. Sembra che tra Signorini e Bettarini i rapporti siano tesissimi. Una fonte segreta ci dice: “Sono passati dalle parole alle vie legali”.

Di Bettarini, intanto, non c’è traccia in studio al serale del Gf vip dopo la sua uscita. Ora anche Dagospia conferma che Mediaset e Alfonso Signorini sono passati alle vie legali dopo i numerosi attacchi ricevuti. Il Biscione, dunque, avrebbe diffidato l’ex calciatore. Nessuna presentazione in studio. Un “no” secco. E Bettarini sbotta.

Dago, con una bomba, svela: “Seguirà la querela di Alfonso Signorini che coinvolgerà anche altri due personaggi di seconda fila”. Di chi si tratta? Mistero. Secondo rumors potrebbe trattarsi di Salvo Veneziano, che con Bettarini ha sempre usato parole forti contro il conduttore. Zero riconoscenza da parte di due ex gieffini, che hanno avuto una grande opportunità grazie al reality condotto da Signorini. Ultimamente Bettarini ha detto: “Signorini mi ha illuso dicendomi che mi avrebbero richiamato”. E’ stato questo l’ultimo affondo dell’ex calciatore. Non è servito a nulla. Ora si scatena una guerra.

