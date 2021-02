Pomeriggio 5, "io ti voglio salvare". Barbara D'Urso riprende la sua ospite: "Hai scritto cose antipatiche sui social"

09 febbraio 2021 a

Al centro delle polemiche degli ultimi giorni ci sono i vip che hanno deciso di andare all'estero nonostante la pandemia da Covid ancora in corso. Tra loro c'è anche una giovane influencer, Asia Gianese, che - ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 - ha cercato di difendersi. Senza, però, alcun successo. La ragazza, infatti, ha fornito delle giustificazioni apparse subito fuori luogo. E per questa la Gianese si è anche beccata delle dure critiche da parte degli ospiti in studio.

A un certo punto è intervenuta la conduttrice, che ha cercato di far ragionare l'influencer. E allo stesso tempo si è tolta anche qualche sassolino dalle scarpe nei confronti della sua ospite, che spesso pare abbia fatto commenti poco carini sui social in merito alle trasmissioni della D'Urso: "Tu hai scritto delle cose antipatiche sui social. Ma io volo alto, e come vedi ti ospito lo stesso…”. Poi però la padrona di casa ha voluto anche dare qualche consiglio alla ragazza su come comportarsi in televisione per evitare uscite a dir poco infelici: "Tu quando vai in Tv non puoi dire che vai all’estero per vedere i fuochi d’artificio oppure perché ci sono le palestre gratis e qua no…Non te ne accorgi ma inviti la gente a lasciare l’Italia perché là è tutto più bello…”.

Asia Gianese, però, ha continuato per la sua strada sostenendo di non aver fatto nulla di male. “Qua in Italia non possiamo spostarci neppure tra le Regioni…Capisci?”, è intervenuta allora la conduttrice in maniera paziente. Di fronte alla totale chiusura della Gianese, però, la D'Urso ha deciso di lasciar cadere la discussione: "Crescerà anche lei prima o poi. Cambiamo argomento, Asia ti voglio salvare…".

