Grande Fratello Vip, Dayane Mello crolla durante l'incontro col fratello: "Per favore..."

Un incontro commovente, anche se a distanza. Dayane Mello, colpita da un grave lutto la settimana scorsa, ha potuto vedere in collegamento suo fratello Juliano. La famiglia Mello, infatti, ha vissuto una vera e propria tragedia: un altro fratello di Dayane, Lucas, è morto prematuramente a 26 anni a causa di un incidente stradale di cui è rimasto vittima in Brasile. La modella, però, ha deciso di continuare il suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip, circondata dall'affetto dei suoi compagni di viaggio. Un suo ritorno in Brasile, infatti, sarebbe stato complicato per via della pandemia da Covid in corso.

Nella puntata del GfVip andata in onda ieri 8 febbraio, Alfonso Signorini ha deciso di fare una sorpresa a Dayane per tirarle su il morale. La concorrente, infatti, ha avuto la possibilità di vedere, in collegamento dal Brasile, suo fratello Juliano. “Ciao Dayane, stai bene? Ho troppa nostalgia, mi manchi, spero tu stia bene“, ha detto Juliano non riuscendo a trattenere le lacrime. Tanta emozione anche da parte della modella, che ha poi ringraziato il conduttore del reality per l'opportunità.

Juliano Mello ha poi deciso di ringraziare Rosalinda Cannavò, una delle migliori amiche di Dayane, che in questo periodo così difficile le è stata sempre vicino. “Volevo ringraziarti per ciò che fai con mia sorella, le stai dando tantissimo amore e sono più tranquillo perché stai facendo questo per me, stai facendo le mie veci“, ha detto, lasciando la Cannavò senza parole. Dayane ha poi voluto fare un'ultima raccomandazione al fratello: "Per favore, stai vicino a papà”.

