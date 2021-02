Pomeriggio 5, Barbara D'Urso single? "Ho una cosa da dire". Una rivelazione pazzesca e privata

12 febbraio 2021 a

a

a

“È fidanzata da due mesi ed è innamoratissima...”: il sito Giornalettismo ha lanciato quest’indiscrezione relativa a Barbara D’Urso qualche giorno fa. La diretta interessata, durante la puntata di Pomeriggio 5, la trasmissione in onda su Canale 5, ha voluto fare chiarezza. E in particolare ha rivolto un appello divertente a chiunque cerchi di scoprire qualcosa in più della sua vita privata.

Elisabetta Gregoraci semi-nuda in tv insultata da Antonella Elia? Ciclone-D'Urso, una (pesantissima) lezione

“Lo dico a tutti i paparazzi che stanno sotto casa mia ogni sera, non sprecassero tempo perché fa freddo a Milano e non c'è niente da fotografare”: ha detto la conduttrice in maniera ironica. La D’Urso, infatti, è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e sulle sue possibili relazioni. E nelle sue trasmissioni, infatti, la padrona di casa smentisce sempre ogni tipo di gossip. Ne ha parlato anche oggi a Pomeriggio 5, dopo che in studio i suoi ospiti hanno parlato di uno strano aneddoto, qualcosa che si è verificato a Panarea nel 2009. "Ero con un uomo? Sarà stato sicuramente un amico", ha precisato la conduttrice.

Barbara D'Urso, "choc per la nuova chat": e la app va in down, clamoroso

Nonostante i tanti paparazzi che cercano ogni volta di immortalarla con qualcuno, Barbara D’Urso resta concentrata sul lavoro e continua a conquistare i suoi follower e telespettatori. Solo ieri, infatti, la conduttrice aveva annunciato: “Ci vediamo nella room di Clubhouse". Dopo il suo messaggio, alla nuova piattaforma social si sono collegate più di mille persone al minuto, mandando l’app letteralmente in down.

"Fuga di notizie a Mediaset", spifferato tutto sull'Isola: ecco i nomi, fregata la Blasi?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.