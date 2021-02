Grande Fratello Vip, Dayane Mello brutale contro Tommaso Zorzi: "Per me sei morto", lo sfregio che non può digerire

13 febbraio 2021 a

a

a

L’eliminazione a sorpresa di Maria Teresa Ruta dal Grande Fratello Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - ha sconvolto inquilini e telespettatori. Molti hanno puntato il dito contro Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, accusati di essere i responsabili dell’uscita della Ruta. “Sono preoccupati per la loro immagine“, ha detto Dayane Mello a Pierpaolo Pretelli.

"La notte dell'overdose". Francesco Sarcina e il dramma della droga: la confessione che lascia senza fiato

La modella brasiliana, infatti, non gradisce più i comportamenti di Stefania e Tommaso. Tant’è che dopo la diretta su canale 5, si è scatenata una lite furiosa all’interno della casa tra Pretelli, Salemi e Mello da una parte e Zorzi e Orlando dall’altra. La modella brasiliana, riferendosi alla showgirl e all’influencer milanese, ha addirittura detto: “Per me sono morti”. Dayane, poi, continuando a chiacchierare con Pierpaolo, ha parlato anche del suo ottimo rapporto con Giulia Salemi: “Noi non ci conoscevamo fuori, abbiamo fatto un mese stupendo, poi ci siamo ricredute, c’è tanto affetto. L’unica persona che mi ha fatto ridere di pancia”.

"Che due co***". Crisi di nervi per Tommaso Zorzi: tenta il gesto estremo in piena notte, panico a Mediaset

E a quel punto ha criticato Stefania, che sarebbe gelosa dell’amicizia nata tra lei e la showgirl italo-persiana: “Sembra una malattia tutto ciò, parliamo di una donna di 50 anni, che gelosia hai? Il tuo scopo qua dentro qual è? Tommaso non ha potuto legare con nessuno a causa sua“. Secondo la Mello, inoltre né la Orlando né Zorzi sarebbero sinceri. E lo dimostrerebbe il fatto che più volte l'influencer milanese abbia nominato Giulia Salemi nonostante i due fossero amici già fuori dalla casa di Cinecittà: “Come fai a nominare la tua amica? Mi dispiace perché Giulia vuole bene a Tommaso”.

"Scappa come una ladra". Raptus di Maria Teresa Ruta eliminata, la fucilata di Signorini: si ferma tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.