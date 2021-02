Lapo Elkann, una foto molto imbarazzante: "Vede una striscia e non capisce più nulla". Dagospia picchia duro, occhio al dettaglio

24 febbraio 2021 a

Non c'è pace per Lapo Elkann. Sia chiaro, in questo caso nulla di grave. Una semplice paparazzata che crea un pizzico di imbarazzo. Fotografie pubblicate dal rotocalco Oggi, che ne offre una anticipazione. Che succede? Succede che, come scrive il settimanale, "Lapo Elkann rispetta l’ecologia, con una 500 elettrica, ma non il codice della strada". E le immagini parlano chiaro.

Il punto è che Oggi scodella delle fotografie che ritraggono il rampollo di casa Elkann in compagnia della sua fidanzata, Joana Lemos, subito dopo che Lapo ha parcheggiato la sua vettura, in modo assai disinvolto, esattamente sulle strisce pedonali, "vicino a un ristorante alla moda" a Milano. Insomma, un peccatuccio pizzicato dagli implacabili paparazzi.

E a piazzare il carico da novanta, ecco che ci pensa Dagospia. Il sito diretto da Roberto D'Agostino infatti rilancia la curiosità, rimpastata come al solito con un titolo tagliente. Davvero tagliente, in questo caso. Scrive infatti Dago: "Quando vede una striscia, Lapo non capisce più nulla". E ogni riferimento non è puramente casuale. Dunque Dagospia aggiunge: "Il ram-pollo Elkann, insieme alla sua fidanzata Joana Lemos, parcheggia la sua 500 elettrica sulle strisce pedonali, vicino a un ristorante alla moda".

Per inciso, pare che Lapo e Joana siano prossimi al matrimonio: lui le avrebbe infatti regalato un costosissimo anello di diamanti e titanio. E ancora, Dagospia aveva recentemente parlato sempre di Lapo Elkann, dando conto di una "causa legale contro la madre", Margherita, che avrebbe intentato insieme ai suoi fratelli. Il tutto per la gestione dell'eredità dell'Avvocato, Gianni Agnelli. "In ballo ci sono i molti milioni parcheggiati all'estero", concludeva sornione Dagospia.

