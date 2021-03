Sanremo 2021, "Chiara Ferragni vicina al parto". Psicodramma per Fedez, è all'Ariston: ora che succede? Girano voci clamorose

02 marzo 2021 a

Chiara Ferragni e Fedez sono in attesa del loro secondo figlio – una bimba - dopo Leone, nato nel 2018. Il parto è sempre più vicino. Le due star del web, infatti, tengono i follower costantemente aggiornati su ogni piccolo dettaglio della gravidanza, pubblicando ecografie, foto e video. In base a qualche calcolo approssimativo, la data del parto sarebbe quanto mai vicina.

La gravidanza della fashion blogger, infatti, è stata annunciata a ottobre 2020, con una fotografia del fratello maggiore Leone che stringeva tra le mani l'ecografia della bimba, qualche mese dopo la scoperta della notizia. I parenti dei Ferragnez, invece, hanno saputo del nuovo bebè l’estate scorsa con un video a sorpresa. Pochi giorni fa, l'ingresso nella 36esima settimana e con essa l'avvicinarsi della scadenza del termine.

Intanto Fedez è uno dei cantanti in gara a Sanremo insieme a Francesca Michielin. La kermesse andrà avanti per cinque serate, dal 2 al 6 marzo. La moglie ha scelto di non seguirlo proprio per via della coincidenza con i giorni del parto. Cosa succederebbe se la Ferragni partorisse in anticipo nelle prime settimane di marzo? Fedez non ha dubbi e lo ha dichiarato in maniera chiara su Instagram ai suoi fan: lascerebbe tutto per correre a Milano dalla famiglia.

