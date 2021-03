Amedeo Goria, le rivelazioni compromettenti di Vera Miales: "Abbiamo dormito insieme"

10 marzo 2021 a

Lei si fa avanti ma lui smentisce. Amedeo Goria nega qualsiasi tipo di rapporto con Vera Miales. La modella moldava, in occasione di una lunga intervista su Novella 2000, ha rivelato di star frequentando l'ex marito di Maria Teresa Ruta. Peccato che lui, ospite da Barbara d’Urso a Live-Non è la d'Urso abbia smentito. "Sono molto dispiaciuta che abbia fortemente sminuito il nostro rapporto…Gli voglio davvero bene e non merito di essere trattata in questo modo", ha detto la giovane che ha poi spezzato una lancia a favore del giornalista.

I due infatti si frequentano, ma nulla è ancora ufficiale. "È la verità - ha precisato -, non siamo fidanzati. Ci frequentiamo da circa quattro mesi, durante i quali ci siamo incontrati più volte".

Non solo, perché la Miales si lascia andare a una confessione ancora più privata ammettendo di aver dormito un paio di volte da Goria. “Non dormo certo dal primo che capita", ha messo le mani avanti per poi dire di considerare questa loro frequentazione una cosa seria e di tenerci davvero tanto a lui. E ancora: "Quando non lo vedo mi manca molto. Spero che saprà dimostrarmi quanto anche io sia importante per lui".

I due però si erano scontrati in un faccia a faccia a Live-Non è la d'Urso. Qui Goria l'ha subito messa alle strette: “Come mai sei qui?”. E lei senza farsi attendere: "Te lo avevo scritto e non mi hai risposto, da due giorni non mi rispondi. Ci stiamo frequentando, sono stata a Roma, siamo stato a pranzo con Guenda, per me un uomo che ti dice ‘ti amo’ non è un amico”. Goria dal canto suo non ha aggiunto altro, ma solo precisato che “non siamo fidanzati”. Chissà cosa ne pensa di tutto questo la Ruta, uscita dal Grande Fratello Vip.

