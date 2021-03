Anna Tatangelo, la menzogna e lo sfogo brutale: "Fatevi i ca*** vostri". Minaccia vie legali: chi rischia grosso

11 marzo 2021 a

a

a

Il gossip impazza. E riguarda da qualche giorno Anna Tatangelo. Le voci si rincorrono impazzite: secondo i rumors, un anno dopo la definitiva rottura con Gigi D'Alessio dopo una relazione che tra alti e bassi è durata dieci anni, avrebbe iniziato una relazione con Livio Cori, rapper napoletano di qualche anno più giovane di lei. E a presentare Cori alla Tatangelo, tempo fa, c'è chi assicura che sarebbe stato proprio D'Alessio. Circostanza seccamente smentita dall'artista. Ma tant'è, il tam-tam, in questi giorni, è martellante.

"Glielo ha presentato Gigi D'Alessio". Gossip-terremoto, chi è il nuovo uomo della Tatangelo: che schiaffo al suo ex | Guarda

E Anna Tatangelo non ne può più. Così sbotta in pubblico, sui social per la precisione. Il messaggio? Chiarissimo: "Fatevi i ca*** vostri". In un lungo post, la cantante di Sora scrive: "Visto che c'è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso stavolta di parlare io", premette in una story su Instagram. Ribadisce che con D'Alessio è finita, spiega che tutti e due hanno il diritto di rifarsi una vita. E poi aggiunge di non aver rilasciato interviste relative alla sua situazione sentimentale e promette di passare alle vie legali contro chi riporta fake-news.

"Glielo ha presentato Gigi D'Alessio". Gossip-terremoto, chi è il nuovo uomo della Tatangelo: che schiaffo al suo ex | Guarda

Dunque, sulle voci relative al flirt con Livio Cori, ecco che la Tatangelo puntualizza: "Conosco Livio da anni, abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live. Tra l'altro sta lavorando al mio disco quindi queste ca***te inventate di sana pianta del Gigi ha presentato Livio risparmiatevele". E ancora, Anna picchia durissimo: "Avete sempre parlato voi giornali di me e sono 16 anni che sento ca***te. Da quando ne avevo 18. All'epoca ero troppo piccola e troppo impaurita per dirvi quello che vi sto per dire, ma ora non me ne frega niente: fatevi i ca**i vostri!". E alla fine arriva la promessa ai fan: "Quando avrò voglia di parlare di me lo farò io", conclude una furibonda Tatangelo.

"Chi c'è dietro la giraffa". Gira una voce nei camerini di Rai1: clamorosa coincidenza al Cantante mascherato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.