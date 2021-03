Daniele Di Lorenzo vola in Kenya, la sua oasi di pace: ecco il Matango beach club

Francesco Fredella 11 marzo 2021 a

a

a

Avete visto questa foto? Un posto da urlo. Un Paradiso a due passi dall'Italia: ad appena 4 ore circa di aereo. E' lì che Daniele Di Lorenzo, uno dei produttori televisivi e cinematografici più famosi al mondo, ha investito per rimettere al mondo il nuovo Matango beach club. Sembra che tutto sia pronto: il produttore, già nei mesi scorsi, aveva raggiunto il Kenya per portare avanti la trattativa. Che sarebbe andata a buon fine. Si tratta di un posto esclusivo a Watamu, piccola città le cui spiagge coralline fanno sognare tutti.

La crisi? Non per Roman Abramovich: roba proibita ai comuni mortali, cosa si compra per quasi 500 milioni di euro

Molti vip, dalle notizie in nostro possesso, avrebbero contattato Di Lorenzo per partecipare all'inaugurazione della struttura, che si candida ad essere una delle più lussuose nel Pianeta. Infatti, dalle foto che ci giungono, si tratta di una vera oasi di pace, immersa nella vegetazione e con una spiaggia cristallina. Un posto davvero paradisiaco, che dalle prime foto sta facendo "gola" a molti personaggi del Jetset.

Mariafrancesca Discipio, un'italiana a Dubai: sfatiamo il pregiudizio delle donne oggetto

Di Lorenzo, infatti, sembra che abbia ricevuto decine di telefonate in queste ultime ore. Al momento, però, il famoso produttore non parla. Silenzio assoluto. In Kenya, ci dice una fonte segreta, è al lavoro giorno e notte per organizzare al meglio questa struttura. Intanto, dall'Italia e non solo si continua a sognare. Che è lecito. Soprattutto in questi giorni cosi difficili per tutti.

Melania, questione di ore. "Cosa sta cercando mentre Donald gioca solo a golf", la situazione precipita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.