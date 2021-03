Matilda De Angelis senza veli, Dagospia a valanga: "Finito Sanremo fa la femminista. Tutte balle: dove saresti ora?"

13 marzo 2021 a

a

a

Una settimana fa è stata una delle rivelazioni del Festival di Sanremo, Matilda De Angelis, una delle poche "belle novità" dell'Ariston in una edizione un po' soporifera. E ora a bocce ferme l'attrice emiliana picchia duro sulla kermesse e ciò che le gira intorno, accusando immancabilmente il pubblico italiano di "sessismo". Ospite del salottino sinistro di Zoro a Propaganda Live su La7, la De Angelis ha messo in scena le sue doglianze: "Mi è dispiaciuto perché avevo dimenticato il contorno della moda per quanto riguarda Sanremo. Ho trovato veramente assurdo essere giudicata per come ero andata vestita o avevo portato i capelli". Un'attenzione, accusa, riservata solo alle donne: "Non voglio fare polemica, ma trovo che lo stesso trattamento non venga proposto per i conduttori uomini".





E qui si scatena Dagospia, che riprendendo un pezzo abbastanza polemico del sito specializzato Tvblog, firmato da Massimo Falcioni, sbatte in homepage la De Angelis senza veli, frame della fiction internazionale The Undoing in cui ha recitato a fianco di Nicole Kidman, ricordandole una ben meno scomoda verità. "Soprattutto nell’edizione 2021, quello dell’abbigliamento maschile è stato un argomento ampiamente battuto", con "tweet dissacranti e a volte impietosi sulla 'sobrietà' degli abiti indossati da Zlatan Ibrahimovic e sulle colorazioni improbabili delle giacche di Amadeus".

"Quanto guadagnano Amadeus e Fiorello". Sanremo, fuga di notizie in piena diretta: bomba-cachet sul Festival





All'Ariston, peraltro, la giovane attrice ha portato un monologo abbastanza contestato sul bacio, che i critici hanno giudicato male e "salvato" solo per la sua interpretazione. Eppure Matilda si lamenta, ricordando le peggiori critiche ricevute: "Ma chi c***o è Matilda De Angelis’ è il commento che ho letto più spesso negli articoli su Sanremo 2021. È una domanda comprensibile, assolutamente legittima, anche se mi verrebbe da dire ‘ma chi c***o sei te’".

"Ma se sei sposato?". Prima lo seduce, poi lo massacra: Matilda De Angelis, roba da matti con Amadeus

E ancora: "Apri una pagina nell’internet e scopri che ti vengono fuori una serie di cose. Ottocento articoli su una faccia devastata dai brufoli, dall’acne. Ho avuto la bella idea di condividere la mia piccola battaglia con tutti quanti, senza pensare che il giorno dopo ci sarebbero stati 800 articoli sulla cosa […] Poi trovi un discreto numero di articoli perché ho baciato Nicole Kidman in The Undoing. Non ho mai capito se è il sensazionalismo dell’aver baciato Nicole Kidman o quella pruderie del bacio tra donne". Beata innocenza o finta ingenuità? E Dagospia, impietoso, domanda: "Senza questi articoli dove sarebbe la tua fama?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.