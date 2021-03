Isola dei famosi, Taylor Mega e la avances spinte: "Ci ha provato con me a telecamere spente". La conduttrice Mediaset che la denuncia

24 marzo 2021 a

Finisce in tribunale la rissa molto piccante tra Taylor Mega e Giorgia Venturini, ex concorrente dell'Isola dei famosi oggi conduttrice di X-Style su Canale 5. Le due si sono incrociate per qualche giorno nell'edizione del 2019 e la rissa pare essere cominciata proprio a margine del reality di Canale 5 condotto quest'anno da Ilary Blasi dopo la lunga esperienza di Alessia Marcuzzi al timone dello show. "A telecamere spente - ha rivelato la Venturini a proposito della bionda ed esplosiva influencer, già ex fiamma di Flavio Briatore - mi ha fatto delle avances, mi ha detto: 'Fidanziamoci così facciamo scandalo'. Le ho risposto di no, perché ho altri gusti".

Attrazione vera o solo strategia mediatica? Nel dubbio, Taylor Mega ha smentito tutto via Instagram (ovviamente, visto il successo dei suoi post), usando però argomenti abbastanza maliziosi: "Io che ci provo con quella... Nei suoi sogni! Il massimo di Taylor Mega che puoi prenderti sono gli scarti". Insomma, smentita sì, ma più nella forma che nella sostanza.

Offesa più da chi parla che da quanto detto, l'influencer ha comunque deciso di prendere il toro per le corna e querelare la collega, provocandone peraltro la contro-denuncia. In tribunale, spiega il Quotidiano nazionale, le due procaci showgirl fortunatamente non si sono incrociate, ma il sospetto è che ne vedremo delle belle, magari in qualche salotto televisivo. A distanza di sicurezza, si spera, e non per la questione Covid. E a telecamere rigorosamente accese, anche dietro le quinte. Non si sa mai che lo spettacolo vero inizi fuori dagli studi.

