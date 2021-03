Andrea Zelletta, "lo faccio già da tempo": tutto vero, radicale cambio di vita. Dopo il GfVip...

Francesco Fredella 27 marzo 2021 a

“Sto lavorando a qualcosa di nuovo”: dopo il Grande Fratello Vip Andrea Zelletta, ex concorrente dell’Isola dei famosi, rimette palla al centro. Ora, dopo una parentesi da modello, strizza l’occhio alla musica. E a Protagonisti, su RTL1025, rivela: “Da un po’ faccio il DJ, da circa un anno e mezzo”. Ma non si sbilancia più di tanto. Si collega tramite zoom dalla sua casa milanese. “Ma che bella location, ma dove sei scusa? Noi stiamo vedendo una suite”, gli chiedono dallo studio. E l’ex gieffino risponde: “Pensa è la mia camera da letto, è soltanto la carta da parati che fa questa scena, ma sono a casa. Sono seduto sul mio letto”.

Ma subito dopo Zelletta torna sull’argomento musica. “ E’ uscito il primo disco che ormai è roba passata. Stiamo lavorando su qualcosa di nuovo adesso”. Al Grande Fratello vip Zelletta ha dimostrato di avere carattere e tenacia. E’ un ragazzo che come tanto ha fatto strada e tanta gavetta, adesso gode dell’affetto del pubblico facendo un bagno di popolarità. E la sua fidanzata, Natalia Paragoni, e sempre con lui. “A parte che siamo sempre chiusi in casa. Da quando sono uscito dal GF Vip non ci molliamo un secondo. Stare con il proprio amore è bello no? Una compagnia certamente differente”, conclude Zelletta.

