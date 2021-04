Isola dei famosi, Paul Gascoigne torna in gara da infortunato: ridotto così, lo sconcerto degli altri concorrenti

01 aprile 2021 a

"Nessuno può mettere Paul Gascoigne in panchina". Clamoroso all'Isola dei famosi: Massimiliano Rosolino annuncia così il ritorno in gara del mitico Gazza, l'ex stella di Nazionale inglese, Tottenham, Lazio e Rangers Glasgow tra anni 80 e 90. Gascoigne si è presentato in Palapa, sotto gli occhi increduli degli altri naufraghi, con il braccio sinistro fasciato, dopo il brutto incidente durante la prova della scorsa settimana che sembrava averne pregiudicato l'avventura al reality di Canale 5.

Dall'Italia, Ilary Blasi festeggia citando il film cult Dirty dancing: "Nessuno può mettere Gascoigne in un angolo, è la nostra Baby!". "Mi sono mancati i miei ragazzi. Operazione difficile, ma tutto bene", si è ri-presentato Paul, festeggiato da tutti i concorrenti con baci, abbracci e pacche sulla spalla sana.

"Se accettate Paul Gascoigne di nuovo nel gruppo - ha annunciato Rosolino - sappiate che dovrà dormire su una brandina e non potrà partecipare alle gare". Insomma, un privilegiato, almeno fino al completo recupero fisico dell'ex calciatore, oggi 53enne e con un passato turbolento vista la dipendenza dall'alcol che ne ha messo più volte a repentaglio la vita. "Vietato toccare la brandina di Paul se no scattano le punizioni", ha avvertito ancor l'inviato della Blasi in Honduras. Perché va bene l'amicizia e la lealtà, ma quando ci si mettono stress, stanchezza e fatica fisica, tutto vale.

E a proposito di Gascoigne, una grossa mano alla Blasi (che ha sempre confessato le sue difficoltà con la lingua inglese, con grande auto-ironia) l'ha data un po' a sorpresa Iva Zanicchi, opinionista in studio che si è improvvisata traduttrice di Gazza a oltre 80 anni suonati. "Sei la nostra Olga Fernando", l'ha ringraziata la padrona di casa.

