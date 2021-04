Isola dei famosi, Ilary Blasi sotto accusa: "Aggressivetta la signora Totti", una critica pesantissima

05 aprile 2021 a

C'è qualcuno a cui Ilary Blasi non sta sembrando perfetta. La conduttrice dell'Isola dei Famosi, su Canale 5, fin qui ha ricevuto elogi e complimenti per la simpatia, l'autoironia la schiettezza con cui sta dirigendo il gioco in Honduras, tra naufraghi infortunati, fumantini e già ai ferri corti dopo appena una manciata di settimane di spiaggia selvaggia. Quel qualcuno è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e opinionista di Libero, secondo cui la Blasi "si è fatta prendere la mano".

Sotto accusa è la gestione di Akash Kumar, fino a pochi giorni fa il concorrente più complicato. Scostante, un po' arrogante, bizzoso. A sorpresa, il giovane modello dagli occhi di ghiaccio (finti, sostiene più d'uno) ha deciso di mollare il gioco, non accettando di restare a Parasite Island, nonostante la Blasi e i suoi opinionisti in studio, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, abbiano fatto di tutto per fargli cambiare idea. Di fronte all'ennesimo rifiuto, quasi sdegnato, di Akash, la Blasi ha perso il controllo e ha sbottato in diretta: "Abbiamo dato spazio a te invece che che a qualcun altro che magari l’avrebbe fatta più volentieri… Sicuramente meglio di te…". Umanamente comprensibile, professionalmente condivisibile. Ma c'è un limite oltre il quale un conduttore non dovrebbe andare. "Cara Ilary - scrive Alessi nella sua rubrica su Novella 2000 -, se i commensali non apprezzano la tua cena, non si sgridano",

"Aggressivetta la signora Totti?", domanda poi malizioso il direttore. La risposta è implicita, ma meglio non fraintendere. Nel merito della questione, la Blasi ha ragione da vendere perché Kumar, "a mio parere ha fatto una tavolata…". Un modo elegante per dribblare la volgarità, andando però dritto al punto.

