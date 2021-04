Enrico Papi, ritorno in grande stile a Mediaset? Sussurri a Cologno: "Cosa gli affidano"

Francesco Fredella 06 aprile 2021 a

Il ritorno di Enrico Papi a Mediaset? Potrebbe essere per davvero dietro l'angolo. Il famoso conduttore, che è approdato con uno show a Tv8 dopo una parentesi su Rai1 ai tempi di Tale quale show, ora potrebbe per davvero ritornare lì dove tutto ebbe inizio: Mediaset è stata la sua casa per anni. Un porto sicuro, come direbbe qualcuno. E c'è chi ipotizza il suo ritorno insieme a Simona Ventura. "Mi piace molto ed è anche una mia amica. In generale, però, a prescindere da tutto, sono un animale solitario e preferisco condurre i miei programmi da solo", racconta a Nuovo Tv.

L'indiscrezione che sta circolando in queste ore è legata soprattutto a Scherzi a parte. Insomma, il conduttore potrebbe tornare alla conduzione di un super show in prima serata, sulla Rete ammiraglia del Biscione (dopo aver condotto per anni l'indimenticabile Sarabanda, che andava in onda su Italia1).. "Trattandosi di Scherzi a parte, potrebbe anche essere uno scherzo. Mi piace condurre programmi che mi divertono e che in qualche modo vedrei da casa", commenta a Nuovo Tv.

Bocche cucite per adesso. Tutto tace. Nessuno si lascia sfuggire qualche indiscrezione in più. Ma è certo che se tutto fosse vero, allora potrebbe trattarsi di un vero colpaccio per Enrico Papi. E' nato televisivamente nella scuola di Maurizio Costanzo, che sui tempi di "Buona Domenica" (negli anni Novanta e Duemila), fece di lui un vero fenomeno. Poi la scomparsa dai radar della tv. Ora il ritorno in grande stile in televisione e quella voce sul passaggio a Canale5. Il resto è storia di questi giorni. Papi non dice altro, sorride e guada al futuro con il suo invidiabile ottimismo.

