Isola dei famosi, "Mio marito è il primo fan": Giada Pezzaioli sogna l'Honduras?

Francesco Fredella 06 aprile 2021 a

a

a

"Mio marito ha imparato a fare il casalingo", tuona Giada Pezzaioli che è sposata da anni con Giovanni Conversano (ex di Uomini e donne). Da due mesi la loro famiglia si è allargata: è nata Ambra, secondogenita della coppia che qualche hanno fa ha dato alla luce Enea. "E' un vero guerriero. In tutti i sensi", racconta in diretta a RTL102.5 News in collegamento zoom.

Fuori dall'Isola? "Elisa Isoardi ha già un contratto con Mediaset": l'indiscrezione fa insorgere i colleghi, un grosso caso a Cologno?



La Pezzaioli, con un passato da modella, ora è una mamma felicissima. Qualcuno ipotizza che possano essere pronti per una sit com del tipo: "Casa Conversano". Ma qualche settimana fa Giovanni aveva detto. "Ho già dato in televisione. Adesso preferisco lavorare e portare il pane a casa". Ed infatti sembra che abbiano più volte detto "no" a varie proposte televisive. "Il mio primo supporter è proprio Giovanni, che mi dice spesso di fare il provino per l'Isola dei famosi. E'sicuramente un'esperienza molto difficile. Però chissà...", svela in diretta.

"Un arrogante senza rispetto": Esplode l'Isola dei Famosi, le bordate di Elettra Lamborghini: fuori il nome, un massacro

Per Giada non è stato un momento facile il parto: dopo la nascita di Enea con il cesario, ha scelto il parto naturale. E al settimanale Nuovo, subito dopo la nascita di Ambra, aveva raccontato: "Ha firmato il consenso informato, per cui c’era il rischio che lei e la bambina potessero morire. Insomma, anche se Giada era sotto controllo, c’era un’alta probabilità che questo potesse accadere, dato che nel parto precedente aveva fatto il cesareo. Ho cercato di convincerla a evitare ma lei sentiva forte il desiderio di provare l’esperienza del parto naturale. In più, a causa del cesareo, tre anni fa le avevano dato quaranta punti di sutura e sei mesi di degenza. Una sofferenza”. Una grande paura, scampata. Solo un brutto ricordo. Adesso la coppia è al settimo cielo insieme ai due figli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.