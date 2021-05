Isola dei famosi, Beatrice Marchetti si toglie il bikini davanti alle telecamere. Cameraman impazzito a Playa Imboscada

02 maggio 2021 a

Scene bollenti a Playa Imboscada, una delle location dell'Isola dei famosi. Stanca di essere "ingabbiata" dal classico bikini, Beatrice Marchetti ha pensato bene di spogliarsi davanti alle telecamere che la seguono 24 ore su 24, per la gioia dei telespettatori-voyeur in Italia, e sostituirlo con un più pratico due pezzi fatto solo da foglie di cocco. Seno, Lato A e Lato B, insomma, coperti da un sottilissimo strato vegetale "per entrare più in contatto con la natura", ha spiegato la splendida modella, tra le ultime a sbarcare in Honduras.

Questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi passerà alla storia come una delle più probanti e sfortunate, con l'eliminazione a catena per ragioni fisico-sanitarie di personaggi come Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Paul Gazza Gascoigne e in un certo senso anche Beppe Braida, il primo a mollare (il padre malato di Covid l'ha costretto a tornare in Italia) e quella di personaggi-cardine per le dinamiche del gruppo come le divisive Daniela Martani e Vera Gemma.

Da qui la necessità per Blasi e autori di procedere a una abbondante iniezione di forze e volti nuovi, anche se finora non si è verificato il benefico effetto Grande Fratello Vip. La Marchetti, però, tra una lite con Gilles Rocca e l'altra, ha già cominciato a dare spettacolo. E vestita solo di foglie di cocco farà di sicuro impazzire il fidanzato Mathieu, che la attende paziente a casa, sentendone già la mancanza dopo appena qualche settimana di lontananza.

