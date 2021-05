Isola dei famosi, "Ilary Blasi ama i doppi sensi, ricordate la patata?". Roberto Alessi a valanga: "Che ne pensa Totti?"

03 maggio 2021 a

A fronte di una edizione particolarmente tormentata dell’Isola dei Famosi, la vera carta in più del reality di Canale 5 è Ilary Blasi. Lingua pronta, battute taglienti, gaffe che sembrano studiate a tavolino: la moglie di Francesco Totti, ormai rodata da anni "in prima linea" a Mediaset tra copioni e improvvisazione (dalle Iene al Grande Fratello Vip, non sono mai mancati momenti imprevisti) sta convincendo molti critici e telespettatori. E Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, nella sua rubrica settimanale Up&Down la punzecchia simpaticamente: "Il doppio senso le piace da matti". Non a caso, la prima epica gaffe alla guida dell'Isola è arrivata dopo pochi secondi nel corso della puntata d'esordio, quando disse, ricorda Alessi, "di volerci far entrare nella patata (era la Palapa)".

Proprio questa studiata sguaiatezza, però, secondo Alessi rischia di far scendere le quotazioni della bella presentatrice romana, lanciata nel mondo dello spettacolo come Letterina a Passaparola, 20 anni fa.Le battute spesso a sfondo sessuale con i naufraghi visconte Guglielmotti e Ubaldo Lanzo potrebbero aver aggiunto un po' troppo pepe a una edizione che, va detto, ha avuto la sfortuna di perdere per strada, prematuramente, tutti i "pezzi migliori". Da Beppe Braida (richiamato in Italia per assistere il padre contagiato dal Covid) agli infortunati Elisa Isoardi e Brando Giorgi, fino alle eliminazioni delle "esplosive" Daniela Martani e Vera Gemma, al centro di ogni battibecco. Insomma, in assenza del cast, ci ha dovuto pensare Ilary. Forse esagerando: "E chissà cosa ne pensa suo marito Francesco Totti?", chiede malizioso Alessi.

