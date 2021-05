Cecilia Rodriguez, Moser all'Isola dei famosi e lei beccata con un altro uomo: un nome clamoroso

03 maggio 2021 a

Sono stati avvistati insieme Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli. La strana coppia è stata paparazzata a Milano, mentre faceva colazione. È stato l’account Instagram Whoopsee a documentare l’incontro misterioso. Di cosa avranno discusso i due? Intanto è bene sapere che tra di loro ci sono non pochi intrecci. Pretelli, infatti, è fidanzato al momento con Giulia Salemi, ex di Francesco Monte, che a sua volta è stato ex della Rodriguez.

Tra l’altro, Cecilia e Giulia si sono ritrovate qualche giorno fa nello stesso studio televisivo, quello dell’Isola dei Famosi. Al reality di Canale 5, infatti, partecipa sia la mamma della Salemi, Fariba Tehrani, sia l’attuale fidanzato della Rodriguez, Ignazio Moser, sbarcato in Honduras pochi giorni fa. Nonostante l’ex in comune, Francesco Monte, pare però che tra le due influencer non ci sia alcun attrito. Anzi, sembra vadano d’amore e d’accordo, come dimostrato da un selfie postato da loro al termine della scorsa puntata dell’Isola.

Tornando all’incontro tra Pretelli e la Rodriguez, comunque, non si sa cosa i due si siano detti. Anche se dal filmato che ha ripreso il momento, si nota un colloquio sereno tra due amici che parlano del più e del meno. Per quanto riguarda l’eventuale gelosia da parte dei rispettivi partner, invece, non dovrebbe essercene, visto che la colazione è avvenuta alla luce del sole. Nulla di losco, insomma. L'unica domanda è: perché la Salemi non c'era?

