Stefania Orlando pronta per l'estate, la foto in bikini che spiazza i fan: "Il buongiorno si vede dal costumino"

Una foto in bikini che spiazza i fan: Stefania Orlando ha inaugurato la stagione dei costumi da bagno pubblicando diversi scatti sul suo profilo Instagram. Le è bastato qualche raggio di sole per sfoderare due look estivi. "Il buongiorno si vede dal costumino", ha scritto la showgirl per accompagnare l'immagine, facendo scatenare così i suoi fan. Con boom di like e commenti assicurati.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip è molto attiva sui social. Ieri, per esempio, ha raccontato ai suoi seguaci com'è andata la sua giornata, dall'inizio alla fine. "Si comincia col parrucchiere per una cura ristrutturante per i capelli perché ci vuole. Se volete venire con me, non sarò certo io a dirvi di no…", ha raccontato nelle storie, munita di mascherina nera e smartphone pronto in mano.

La Orlando, poi, si è ripresa con la crema in testa e infine ha pubblicato un selfie fuori dal negozio romano mentre si sistema la chioma bionda. “Ovunque ti giri viperelle che mi vengono a trovare e mi portano anche le rose”, ha continuato Stefania, facendo riferimento alle affezionate fan che spesso vanno a trovarla. Il racconto della giornata continua col pranzo fuori casa a base di pasta cacio e pepe. Anche la mattinata della showgirl non è stata affatto male. E' cominciata, infatti, a suon di musica e ballo. E per non farsi mancare nulla, anche la colazione a letto con pane e burro insieme al marito. Immancabile il cellulare acceso e pronto a fare storie.

