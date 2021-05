Uomini e donne, rissa tra Riccardo e Armando: separati a forza. "Ora dico tutto", accuse sconvolgenti

10 maggio 2021 a

In studio solo per far esplodere Uomini e donne. L'ex cavaliere Riccardo Guarnieri torna, insieme a Roberta Di Padua, e scatena il delirio rivelando dettagli imbarazzanti sulla Dama e gli altri protagonisti del dating show di Canale 5. Sotto gli occhi di una Maria De Filippi sconcertata, Guarnieri inizia a bombardare tutto e tutti, e secondo il blog specializzato Il vicolo delle news sarebbe arrivato quasi alle mani con il "collega" Armando Incarnato.

Secondo le anticipazioni, Riccardo ha confidato di aver accettato di tornare a U&D solo perché "doveroso", e forse per svela la verità sulla Di Padua: lui avrebbe accettato di rimanere nella trasmissione, nei mesi scorsi, solo per dare alla dama "ulteriore visibilità", aumentare i followers su Instagram e, di conseguenza, le sponsorizzazioni. La redazione di Maria, peraltro, conferma la ritrosia di Guarnieri nell'accettare l'invito.

Girandola di veleni. Riccardo rivela anche che Roberta gli avrebbe confidato che Incarnato parlava male della redazione, un dettaglio che già in precedenza aveva fatto andare su tutte le furie la De Filippi. Si sfiora la rissa, perché Armando reagisce in modo veemente e addirittura i presenti avrebbero dovuto separare i due cavalieri. La dama Ida Platano pretende da Guarnieri le scuse, ma il diretto interessato la minaccia: "Su di te potrei raccontare tante cose...". E così è: secondo Riccardo, Ida e un'altra dama in passato gli avrebbero chiesto di tenere il telefonino su un tavolino mentre si confidavano con lui sulla redazione, temendo che potesse registrare la conversazione.



