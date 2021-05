Andrea Zelletta, il più piccante dei segreti: "Il sesso? Come funziona al Grande Fratello Vip, l'ho fatto anche io e mi vergogno"

11 maggio 2021 a

Auto-erotismo al Grande Fratello Vip. Dopo i casi, clamorosi, di Lorenzo Flaherty e Rita Rusic, è Andrea Zelletta a rompere il tabù e rivelare come i protagonisti riescano a regalarsi attimi di piacere molto intimo nonostante la presenza degli altri inquilini e soprattutto delle telecamere che seguono le loro mosse (è il caso di dirlo) nella casa di Cinecittà 24 ore su 24.

L'ex tronista di Uomini e donne, spesso sprezzantemente soprannominato "il comodino" per la sua scarsa reattività alle dinamiche del reality, era ed è felicemente fidanzato con Natalia Paragoni e proprio la mancanza della compagna lo ha macerato a tal punto da spingerlo a sfidare le regole della convivenza e il proprio senso del pudore, dopo lunghe ed estenuanti settimane di astinenza forzata. D'altronde, chi non ha la fortuna di incontrare un partner nella casa (Pierpaolo Pretelli è l'eccezione che conferma la regola) ha due opportunità: reprimere gli istinti o farsi cacciare in fretta. Ma Zelletta ha trovato la terza, in apparenza la più semplice.

"Devo dire che c’è una cosa che mi vergogno di aver fatto - spiega l'ex tronista - Però adesso lo devo dire e non voglio più provare vergogna, anche se mi sono vergognato mentre lo facevo. Ho fatto quello che fanno tutti quando sono soli, pur sapendo di essere guardato. Perché dopo tutti quei mesi senza la mia ragazza come facevo a resistere? Mi sono vergognato tanto di questa cosa, però dopo sei mesi ho ceduto e me ne sono fregato". Il fattaccio non è avvenuto nella famosa stanza senza telecamere, considerato dai più maliziosi "lo scannatoio" della casa, ma nel bagno, sotto lo sguardo della regia (che riprende tutto ma solo per questioni di sicurezza, senza mandare in onda i momenti "privati" dei concorrenti).

