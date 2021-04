Amici, autoerotismo a telecamere spente: spunta il nome, scandalo nella casetta

06 aprile 2021 a

Amici di Maria De Filippi sta raccogliendo un enorme successo a livello di ascolti anche in questa edizione, che sta andando in onda su Canale 5 come sempre. Da quando però è iniziato il Serale, non stanno mancando le critiche e le polemiche sulla giuria, che sta esprimendo dei verdetti che lasciano a dir poco interdetti i telespettatori. Per alleggerire il momento i fan del programma hanno potuto godere di una live organizzata dal alcuni ex allievi, tornati alla realtà dopo aver vissuto isolati da tutti e ripresi 24 ore su 24.

A differenza degli anni scorsi in cui vivevano in hotel, Amici si è trasformato in una sorta di Grande Fratello: una scelta forzata dall’epidemia di coronavirus. E così gli ex allievi hanno rivelato alcuni aneddoti e segreti intimi su quanto successo nelle casette che li ospitavano. A rompere il ghiaccio è stata la cantante Arianna Gianfelici, ex di Deddy, che ha risposto negativamente alla domanda di una fan, che le aveva chiesto se fosse consentito avere dei rapporti sessuali all’interno del programma.

“Farlo in casetta? No, proprio no - ha replicato - ma io mi ricordo quando Enula ha detto ‘ma io non posso far niente perché internet al bagno non mi prende’”. Confessione che ha lasciato senza parole gli altri due ex allievi presenti in diretta con lei, Ibla e Riccardo Guarnaccia. “Non parliamo degli assenti”, hanno dichiarato i due. Poi è stato Guarnaccia a svelare un’altra curiosità: esisterebbero delle stanze “senza telecamere e senza microfoni” dove gli allievi hanno avuto l’opportunità di andare a coppie per circa mezzora.

