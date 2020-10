Oggi è un altro giorno, Annalisa Chirico e la lezione su sesso e coronavirus: "Autoerotismo, occhio al pericolo"

08 ottobre 2020 a

Siamo a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai 1. Si parla di coronavirus, degli effetti psicologici della pandemia e di come ha cambiato le nostre abitudini. Anche nel sesso. E a parlarne, ospite in studio, ecco Annalisa Chirico, la quale spiega: "È chiaro che un virus che ti impedisce il contatto con l'altro sta cambiando la nostra vita, a partire dal saluto con gli amici. È molto sfidante sul piano privato e personale - premette -. Anche la sessualità è cambiata, quando sentiparlare di mascherina anche all'aperto ciascuno è preso da dubbi e assilli con il compagno o il marito. Quindi c'è una ricerca interessante che dà nuovi consigli in tempo di Covid. Tipo, nel campo dell'autoerotismo, molto in crescita in questa fase, bisogna lavarsi bene le mani. E ancora, è inutile usare la mascherina durante il sesso". Parole che strappano un sorriso alla Bortone, poiché le trova ovvie, ma la Chirico puntualizza: "In questa società medici e scienziati sono stati investiti da una serie di quesiti e sono emerse le domande più strambe: compresa quella sulla mascherina a letto, oppure se il preservativo è utile contro il Covid", conclude la firma de Il Foglio.

