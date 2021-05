Aurora Ramazzotti, la foto insieme a Michelle Hunziker. "Sei più vecchia di tua madre". La reazione spiazzante

16 maggio 2021 a

Aurora Ramazzotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme con Michelle Hunziker. Ma gli haters l'hanno subito attaccata ricoprendola di insulti: "Sei più vecchia di tua madre". Lo scatto della figlia della conduttrice svizzera e di Eros Ramazzotti ha infatti messo uno scatto in cui lei e la mamma, elegantissime, sono abbracciate e sorridenti su un red carpet.

Nella didascalia, Aurora commenta ironica: "Nella vita ho due certezze: che potrò sempre contare su di te e che anche quando saremo vecchie ci scambieranno per sorelle (oppure sembrerò io la madre)". Molti fan si sono scatenati con tuta una serie di complimenti per le due bellissime donne. Ma c'è stato anche chi ha subito criticato la figlia di Michelle Hunziker con frasi appunto come: "Sembri più vecchia di tua madre".

Ma si sa che Aurora Ramazzotti non è una che le manda a dire. E quindi ha risposto con forza agli insulti e ai commenti pesanti sul suo aspetto fisico: "Ragazzi ho usato Faceapp. Siamo io e mia madre invecchiate. Non pensavo di doverlo spiegare, ma vi vedo in difficoltà quindi... Prego". Insomma, con una frase ha sistemato i soliti haters. E i suoi follower l'hanno subito riempita di applausi: "Non riconoscono neanche una foto con Faceapp, grande Auri", hanno scritto.

