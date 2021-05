I soliti ignoti, "io non perdo sordi". Vedete la faccia di Amadeus? Lo sconvolgente gesto di Orietta Berti, mai accaduto prima su Rai 1

Francesco Fredella 16 maggio 2021 a

a

a

Orietta Berti show. Gesto inaspettato a a I Soliti Ignoti su Rai 1, nella puntata di sabato 15 maggio. La cantante tenta la scalata raddoppiando il montepremi. "A che serve perdere soldi - dice - sono sicura", aggiunge rivolgendosi ad Amadeus, che la incontra di nuovo dopo il Festival di Sanremo. Il conduttore é incredulo. Si tratta di un raddoppio - gesto con pochissimi precedenti - ed arriva subito la convalida. Parte la musica. Momento di tensione. Il conduttore appare senza fiato perché non era mai successo prima. La cantante gioca per 54mila euro. E al momento della scelta la concorrente numero 6 è veramente la sorella del parente misterioso. "Grande Orietta, la più brava di tutti", scrivono sui social. “La prima volta che un vip raddoppia, che giocatrice".

I soliti ignoti, Amadeus travolto dai sospetti: "Vergogna, com'è possibile?". Notate nulla di strano?

La Berti è la concorrente modello: va avanti senza aiuti e vince tutto. Soltanto su un ignoto sbaglia, ma per il resto è la regina del gioco. La cantante arriva alla fase finale con 27mila euro e diventa, ancora una volta, l’idolo dei social dopo il boom a Sanremo tra gaffe e grandi performance.

"Ma no!". Amadeus in imbarazzo (per Noemi): costretto a interrompere il parente misterioso, gelo in studio ai Soliti ignoti

Negli ultimi giorni Orietta è stata fotografata dal settimanale Chi insieme a Cristiano Malgioglio. A quanto pare tra i due, oltre ad una profonda amicizia, c’è anche un progetto lavorativo: un nuovo brano, che è stato già registrato. Presto potrebbe essere programmato in radio. Insomma, un momento d’oro per Orietta che a Sanremo ha spopolato con un brano dal sapore internazionale. “Potrebbe essere cantato da Bocelli”, come aveva ipotizzato Malgioglio. E sarebbe davvero un boom inaspettato.

"Ma è proprio lei?". Masini ai Soliti ignoti, sconcerto generale per il parente misterioso. Amadeus a bocca aperta, la riconoscete? | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.