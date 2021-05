Elettra Lamborghini, il raptus: "Mi sono rotta il ca***, vengo e ti sparo". Col vicino di casa finisce in disgrazia

15 maggio 2021 a

“Adesso mi sono rotta il ca**o”: Elettra Lamborghini perde la pazienza e si sfoga con i suoi follower sui social. La ricca ereditiera, adesso opinionista all’Isola dei Famosi, si è lamentata a causa di alcuni vicini estremamente rumorosi. “Al momento sono in questo appartamento, bellissimo quello che vuoi, ma c’è un problema: fanno delle feste dalla mattina alla sera”, ha detto la Lamborghini, che poi ironicamente ha aggiunto: “Non hanno capito che ci sono anche altre persone e che non possono fare i ca**i loro altrimenti io vengo e ti sparo”.

Il rientro di Elettra a casa dopo la puntata del reality di Canale 5 non è stato affatto sereno. I vicini, a quanto pare, sono molto rumorosi e terrebbero la musica molto alta anche in orari scomodi. Ecco perché poi l’opinionista ha voluto lanciare un messaggio: “Faccio un appello al mio vicino o come si può chiamare, non avete capito che mio marito è un deejay ed io sono una cantante, se vogliamo fare a chi canta di più io accendo la mia cassa e se volete fare la guerra, vi sparo la musica e mi metto a cantare le canzoni e continuiamo così. Voglio andare a letto, sti festini anche basta”.

Nel corso dell'ultima puntata dell'Isola andata in onda, invece, Elettra Lamborghini si è detta dispiaciuta per l'eliminazione di Emanuela Tittocchia. L'opinionista, infatti sperava che lei potesse proseguire il suo percorso su Playa Imboscadissima. La Tittocchia, però, non ne ha voluto sapere e ha deciso di rientrare in Italia.

