Elisabetta Gregoraci, già finita col pilota? Uno strano messaggio e una spifferata privatissima

19 maggio 2021 a

a

a

Stefano Coletti era uscito allo scoperto pubblicando alcuni scatti che lo ritraevano con Elisabetta Gregoraci. Ma a quanto pare proprio questo gesto potrebbe aver deteriorato i rapporti con l’ex moglie di Flavio Briatore, che sui social ha voluto mettere un punto sottolineando di essere ancora alla ricerca dell’amore. Quindi con il pilota non c’è nulla? O forse è tutto finito, oppure ancora le ultime dichiarazioni della showgirl potrebbe essere un modo per proteggere nuovamente la sua vita privata, sulla quale da parte di alcuni fan c’è un interesse quasi morboso.

"La menzogna sul suo nuovo uomo". Scacco matto ad Elisabetta Gregoraci? Cosa proprio non torna: quel brutto sospetto

“Conosco Elisabetta da anni, e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto”, aveva scritto il pilota in quella che sembrava una dichiarazione d’amore a tutti gli effetti. Ma la Gregoraci evidentemente deve aver tirato il freno a mano dopo che il gossip è imperversato sui social. Anche perché alcuni hanno accusato Elisabetta di aver mentito al Grande Fratello Vip, quando aveva dato l’impressione di provare qualcosa per Pierpaolo Pretelli.

La conferma in questa fotografia: clamoroso, ecco il nuovo uomo di Elisabetta Gregoraci. E Briatore che dice?

Per questo motivo poi era arrivato il chiarimento di Coletti: “Non eravamo assieme ai tempi del GF, quindi non capisco perché dovrebbe essere bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa”. Ma i due non stanno insieme nel vero senso della parola, a giudicare dalle ultime parole della Gregoraci: “Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere”.

"Blindata per anni". Elisabetta Gregoraci, il trionfo più atteso: le indiscrezioni dai vertici Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.