Melissa Satta, fan in estasi per il body bianco strizzatissimo e quel "dettaglio"

Un body bianco che sottolinea le forme perfette e ammiccanti, con il seno che si intravede sotto la stoffa e quei tatuaggi a forma di stellina che spiccano all'altezza dell'inguine: nelle foto social Melissa Satta è bellissima. La ex velina di Striscia la Notizia posta una serie di scatti che lasciano a bocca aperta i follower, tra pose maliziose e sguardi infuocati.

Melissa Satta, sfregio a Boateng su Rai 1? La replica del calciatore, un gesto estremo: è finita in disgrazia

Protagonista di un servizio fotografico, la Satta si concede alla fotocamera con naturalezza mostrando tutta la sua carica sensuale: un fisico perfetto, esaltato dal body bianco sgambatissimo che lascia spazio all'immaginazione con i follower e i fan che la riempiono di complimenti attraverso i canali social.

"Un fallimento, quello che non vorresti mai". Il dramma di Melissa Satta: "Cosa dirò a mio figlio"

Un fisico strepitoso come quello della Satta è una dote di natura, ma anche il frutto di tanta costanza nell'allenamento. Lo sport è una delle sue passioni, e sui social condivide i suoi workout tra corsa, cyclette e addominali. I frutti di tanto lavoro si vedono eccome, lei li mostra orgogliosa e anche i follower apprezzano. Un fisico che i telespettatori di Striscia la Notizia hanno apprezzato negli anni. Il programma di Antonio Ricci che l'ha lanciata nel firmamento del mondo televisivo e le ha dato la possibilità di costruirsi una carriera che anche oggi continua a darle soddisfazione. Una attività che arriva fino anche allo sport, dove la Satta è stata anche chiamata come opinionista a Tiki Taka per via anche del suo matrimonio con l'ex calciatore del Milan, Kevin Boateng.

