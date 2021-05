Top 10, Albano Carrisi e Romina raggelanti: "Che bisogno c'è ancora?". La tremenda gaffe di Carlo Conti

Francesco Fredella 22 maggio 2021 a

Carlo Conti ci riprova: su Rai1 in prima serata a Top 10 chiede il bacio ad Al Bano Carrisi e Romina Power, ma tutto si trasforma in una gaffe. Nessuno scoop. Nessuna novità. Era accaduto già a Sanremo, qualche anno fa. Adesso accade in prima serata su Rai1, ma Carrisi non cede e non bacia la sua ex moglie (per rispetto di Loredana Lecciso e dei suoi figli). Insomma, un numero da circo che non riesce affatto.

Solo pochi giorni fa, in occasione del compleanno di Al Bano, la Lecciso ha pubblicato una foto al risveglio con Carrisi. E la Power ha risposto con un’altra foto datata: uno scatto degli anni Settanta, quando erano felici e innamorati. Passato. È solo il passato. Da 20 anni nella vita di Al Bano c’è la Lecciso. "Il regalo più bello sarebbe che Romina e Loredana si unissero, si parlassero, trovassero un modo per andare d’accordo", aveva svelato Carrisi nel corso di un’intervista. Il suo è un desiderio che potrebbe realizzarsi molto presto. La Lecciso, però, ha invitato Romina più volte a prendere un caffè, ma sembra che quell’appello sia stato del tutto inascoltato. Per adesso. Nessun triangolo a Cellino San Marco: la vita di Carrisi è legata a quella di Loredana. Hanno ritrovato il sorriso e sono una famiglia unita.

E a proposito di bacio, Al Bano al Festival di Sanremo disse: "Di baci ce ne siamo dati talmente tanti in passato… Che bisogno c’è di tornare a farlo?". Caso chiuso. Una volta per sempre. Per i fan è inutile continuare a parlare.





