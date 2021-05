Maneskin, "sapete a chi somiglia Damiano?": una coincidenza assurda, sotto la lente di ingrandimento mondiale

28 maggio 2021 a

Dalla loro vittoria all’Eurovision Song Contest è un continuo parlare dei Maneskin, la band rivelazione dell’anno. Damiano, il frontman del gruppo è sotto la lente di ingrandimento. Qualcuno su Twitter ha notato alcune somiglianze tra il cantante della band e Lady Diana. In particolar modo gli occhi avrebbero attirato la curiosità di alcuni utenti, perlopiù stranieri e il collage realizzato da una di loro è diventato virale, scatenando le più assurde teorie complottiste e raggiungendo quasi 100mila like.

Damiano su Instagram è arrivato a 2.6 milioni di follower. Un boom, questo è il momento d’oro per la band che aveva cominciato a cantare da Via Del Corso a Roma con il cartone poggiato sul marciapiede e la scritta: “Metti mi piace alla nostra pagina Facebook”.

Recentemente la fidanzata di Damiano, Giorgia Soleri giovane modella e influencer, se l'è presa con la redazione di un giornale che - a suo dire - non si sarebbe comportata in maniera corretta. In particolare, ha raccontato di aver concesso un’intervista al settimanale F per parlare della sua malattia, la vulvodinia. La Soleri, però, aveva chiesto alla giornalista della rivista di non tirare in ballo la sua relazione con il cantante della band vincitrice dell'Eurovision. Una relazione che va avanti ormai da quattro anni ed è vissuta nel massimo riserbo.

