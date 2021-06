Simona Ventura, l'effetto della pandemia sul suo corpo: "Mi è venuto un coccolone", come si è "trasformata" la linea

Francesco Fredella 04 giugno 2021 a

Tutti, ma proprio tutti, hanno vissuto la pandemia con qualche problema. Ed anche Simona Ventura svela che nel periodo della pandemia ha diminuito l’attività fisica prendendo qualche chilo. Ed è arrivato un sussulto quando si è pesata. "Un giorno mi sono accorta dell’inghippo – ha spiegato Super Simo, riferendosi alla bilancia domestica rotta -. Mi sono così pesata altrove, mi è venuto un coccolone: avevo preso sette chili“. Dieta ferrea per iniziare un nuovo percorso, racconta la conduttrice di Chivasso.

In poco tempo, esattamente nel giro di qualche mese, ha recuperato il suo peso forma: 64 chili. Super Simo ha 56 anni, due gravidanze alle spalle, ed è una donna bellissima. "Io per esempio sembro più grossa di due taglie", racconta a Gente. Poi svela di vivere un rapporto migliore con il suo corpo. Da tempo è legata a Giovanni Terzi, giornalista e opnionista tv. La loro storia d’amore va a gonfie vele. E si parla da un po’ di matrimonio, che potrebbe essere celebrato a breve. Infatti, i due sono uniti più che mai e le nozze potrebbero essere dietro l’angolo. I beninformati ci dicono che vanno molto d’accordo ed anche i rispettivi figli vivono al meglio questa storia d’amore. Pare che una cena sia stata galeotta: lì, grazie ad amici in comune, si sono conosciuti. Uno scambio di messaggi e poi la canzone “Chiaro di luna di Jovanotti” ha fatto la sua parte. Un sogno che è diventato realtà. Ora i fan di Super Simone Giovanni continuano a sognare.

