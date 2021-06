Aurora Ramazzotti, in rete la domanda intima sui rapporti con il ragazzo: ma la risposta è sorprendente

06 giugno 2021 a

Aurora Ramazzotti rispondendo ad una domanda relativa alla sfera intimo ha mostrato tutto il suo ‘armamentario’ dedicato all’erotismo. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha fatto sfoggio dei suoi ‘attrezzi’ nel momento in cui un follower le ha chiesto se avesse mai fatto uso dei sex toys con il fidanzato. La risposta della Ramazzotti, come nel suo stile, non è stata per nulla banale: anzi, la giovane conduttrice ha preferito non replicare verbalmente ma con i fatti, facendo vedere senza remore l'oggetto in questione.

Da tempo Aurora si impegna sul web nel affrontare argomenti particolari. La questione intima è uno di questi. La Ramazzotti ha dimostrato di essere assai sensibile alla lotta verso i tabù. Come hanno fatto per esempio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. In quell’occasione l’argentina non mostrò di sua iniziativa il sex toys. Le ‘sfuggì’ in una Stories.

Ma gli utenti che la seguono notarono il dettaglio e cominciarono a rumoreggiare. La sorella di Belen, quindi, prese parola e disse senza troppi problemi che sì, con il suo compagno esplorava la sfera intima anche con oggetti dedicati al piacere. “Nulla di male”, spiegava. Aurora Ramazzotti, anche per il suo essere schietta e ‘aperta mentalmente’, è molto sostenuta dai suoi genitori famosi, che più volte sottolineato di avere un rapporto speciale con la figlia.

