Amici di Maria De Filippi, la ricordate? "Nonna a 44 anni", com'è oggi: sconvolgente

Nonna a 44 anni. Giovanissima. Sembra per davvero un Guinness dei primati. Accade ad Amici di Maria De Filippi, dove un'ex ballerina - Maria Zaffino -che faceva parte dei professionisti della Scuola più famosa d’Italia è diventata nonna. La notizia è iniziata a circolare sin da subito sui siti, la Zaffino ha iniziato a ballare in tv a Buona Domenica di Maurizio Costanzo e poi è arrivata ad Amici (dove ha ottenuto popolarità).

Però, qualche anni fa ha lasciato il mondo della televisione dopo la seconda gravidanza. Insomma, è scomparsa dai radar per dedicarsi alla sua accademia di ballo e alla sua famiglia. Sempre ad Amici, dove non mancano i colpi di scena, la Zaffino aveva avuto una relazione lampo con l’ex allievo Michele Maddaloni.

La notizia della gravidanza della sua primogenita Chiara (nata da una precedente relazione) è arrivata sui social, dove la ballerina ha annunciato che sua figlia è in dolce attesa. E' in arrivo un maschietto e la famosa ballerina non vede l'ora di cimentarsi con biberon e canzoncine.

Diversi anni fa la Zaffino ha sposato Daniele, lontano dal mondo della televisione, dopo sette anni di relazione. La coppia ha avuto una figlia nel 2015. I fan si chiedono quale nome darà sua figlia Chiara al bebè in arrivo? Un mistero, per adesso. Intanto, Maria Zaffino girerà l’Italia con i suoi stage e workshop incentrati sul mondo del ballo. Ma sembra che voglia ritornare in televisione, come ha confessato di recente in alcune interviste. Magari a breve il sogno si concretizzerà.

