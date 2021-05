Amici, "dove hanno beccato Martina Miliddi e Raffaele Renda": il triangolo amoroso con Aka7even

30 maggio 2021 a

Il triangolo amoroso nato nel corso dell’ultima edizione di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, continua a tenere banco anche a settimane dalla conclusione del programma. Raffaele Renda e Martina Miliddi sono al centro del gossip ormai da tempo: hanno ammesso di avere una frequentazione in corso e che si stanno conoscendo per capire se può nascere qualcosa in più di un’amicizia. In seguito a queste parole Aka7even ha smesso di seguire entrambi sui social.

Il cantante aveva infatti una relazione con la ballerina, con quest’ultima che però lo ha lasciato: uno dei motivi era proprio il sentimento che stava maturando nei confronti di Renda. Ora la vicenda si è arricchita di nuovi elementi: Martina e Raffaele sono stati beccati insieme a Cagliari, la città in cui vive la ballerina. Un video postato su Instagram dal cantante lascia ben poco spazio all’immaginazione, così come la foto pubblicata poco dopo da Miliddi, in cui si intravede proprio la mano di Raffaele.

A riconoscerla sono stati i fan di Amici, che hanno notato il tatuaggio sul medio della mano sinistra, oltre agli anelli che è solito indossare Renda. Insomma, pochi dubbi sul fatto che la conoscenza tra i due stia proseguendo, così come è nota la gelosia di Aka7even, che probabilmente non deve aver ancora superato la rottura con Martina.

