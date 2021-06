Amici, "non avevo il coraggio": Andreas Muller, ciò che non aveva mai detto su Veronica Peparini

Francesco Fredella 02 giugno 2021 a

La scuola di Amici - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e recentemente conclusosi con la vittoria di Giulia Stabile - è stata galeotta. Per Andreas Muller e Veronica Peparini l'amore continua e va a gonfie vele. Le critiche per la loro differenza d’età non sono mancate. Ma è acqua passata: Andreas e Veronica sono uniti, complici. Innamorati. Ora Muller, arrivato nella scuola della De Filippi come allievo, racconta ad Amici Specials su Prime Video di "avere accanto una persona che può comprendere i sacrifici e gli orari del mestiere da ballerino".

Ed entrando nel dettaglio aggiunge: “Mi dà il senso di tutto quello che siamo e che abbiamo vissuto fino a qui. Mi tieni stretta forte a te con un sorriso enorme che ti fa brillare quegli occhi vispi che hai… Noi ci siamo conosciuti in momenti e età diverse di vita e anche se lo speravo non avevo il coraggio di sperarlo fino in fondo di essere insieme”.

Andreas compie 25 anni ed è al settimo cielo. Veronica si lascia andare a qualche confessione in più. "Mi hai travolto, coinvolto, amato! E ho superato tanti ostacoli”, racconta la ballerina. Il motivo, a quanto pare, era legato alla differenza d'età (che non conta). Per Veronica Andreas è un uomo maturo che è amatissimo dal pubblico, tra l'altro. Il suo arrivo tra i professionisti nella scuola di Amici, dopo un percorso da allievo, ha sicuramente lasciato tutti senza fiato. Muller ha grande talento ed anche sui social va fortissimo: i suoi video, soprattutto su Tik tok, spopolano in Rete. E spesso spunta la Peparini, sorella del famoso coreografo per anni ad Amici.

